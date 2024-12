Ilrestodelcarlino.it - Omicidio stradale. Condannato a 5 anni

Guidava ubriaco e aveva anche fatto abuso di droga. Ha patteggiato 5di reclusione persenza sospensione della pena per l’incidente mortale (foto) in cui ha perso la vita Nilvana Sperandio, 71, pensionata di Fano. Il tragico schianto era avvenuto a settembre dello scorso anno lungo la strada tra Villanova e Calcinelli. La decisione in merito al patteggiamento è stata presa ieri mattina dal gup del tribunale di Pesaro per il 36enne tunisino residente a Fano, difeso dall’avvocato Sergio Serrani, che era alla guida della Bmw che ha provocato lo schianto. Il tunisino viaggiava insieme ad altri due giovani. Anche il conducente era rimasto ferito insieme a una ragazza italiana. Il terzo non aveva invece riportato lesioni. La donna era deceduta poco dopo l’impatto, finendo con l’auto nel dirupo.