Lanazione.it - Nuotata per la Pubblica assistenza. Raccolta per acquistare 6 ambulanze

Anche i nuotatori master contribuiranno alla campagna difondi lanciata dallaper l’acquisto di sei nuove. E così per domani alle 10 è stata organizzata unabenefica nella piscina comunale di Marina di Carrara. Per poter garantire i servizi del 118 laha acceso un leasing da 589mila euro per rinnovare il parco auto. Il ricavato di questo evento intitolato "100x100 al fianco della’ è stato ideato e organizzato da Lorenzo Contipelli dell’associazione sportiva Desport nuoto e da Paris Perini del bagno Paris. I nuotatori che parteciperanno dovranno fare quattro vasche da cento metri senza nessun limite di tempo, e poi dare il cambio al successivo partecipante. "L’intera sommasarà donata alladi Carrara come contributo acquisto nuove", precisano Perini e Contipelli.