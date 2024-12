'Non è vero che sto bene', fuori ora il nuovo singolo di Sal Da Vinci

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Dopo aver conquistato il pubblico con il videoclip più visto su YouTube nel 2024, oltre 100 milioni di ascolti e 24 settimane in classifica grazie al travolgente successo di ‘Rossetto e caffè’, Sal Daè pronto a stupire di. Il 20 dicembre uscirà il suoche sto, un brano che esplora le complessità dell’amore e dei sentimenti umani. Nella sua nuova canzone, Sal Daintreccia parole e melodia per raccontare il tumulto emotivo che spesso accompagna i grandi amori.che stoè un inno alla fragilità dell’animo umano, un viaggio nelle contraddizioni dell’amore, in cui vengono rappresentati i conflitti e le fragilità che caratterizzano i grandi legami. Il testo esplora il ruolo dell’orgoglio nei rapporti di coppia e celebra la forza dell’amore capace di prevalere su ogni ostacolo.