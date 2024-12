Tuttivip.it - “Non dovevi farci questo”. Grande Fratello, Amanda finisce malissimo: le due arrabbiatissime la prendono e viene giù tutto

Mariavittoria e Shaila trascorrono la giornata cercando di capire cosa sia andato storto nel loro rapporto con. La medica vede questa crisi come una questione che si trascina da tempo, mentre Shaila sembra più confusa dal comportamento altalenante della coinquilina. “Perché deve dirmi che mi vuole bene e poi nona parlarmi?”, si chiede Shaila, incapace di comprendere l’incoerenza di.Di fronte aclima di incertezza, è Shaila a prendere l’iniziativa e cercare un confronto. In giardino, affrontae le chiede spiegazioni su un commento che l’ha profondamente colpita:avrebbe detto che la relazione tra lei e Lorenzo non era amore. Questa dichiarazione sorprende Shaila, sopratperché, in passato, si era mostrata vicina sia a lei che al suo ex compagno.