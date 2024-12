Bergamonews.it - Natale di speranza, per un futuro di pace

Si colloca in questo tempo particolare e si inserisce in questo contesto ‘Mondiale’, la nuova campagna per undi solidarietà, promossa dal Centro Missionario Diocesano, Confcommercio Bergamo e Websolidale onlus. Quest’anno si raggiunge la ventunesima edizione.L’attenzione verso il mondo della fragilità e della povertà sono al cuore di questa campagna finalizzata in special modo al sostegno di tre progetti missionari. Il primo in Terra Santa: presentato dal Patriarca di Gerusalemme è promosso dalle Suore Missionarie Comboniane che abitano a Betania, esso si pone a favore delle comunità beduine che vivono nel deserto di Giuda vittime della guerra, anche se poco nominate.Il secondo in Colombia: presentato dal Nunzio Apostolico e dall’arcivescovo di Florencia, si pone come obiettivo quello di favorire la formazione di spazi e luoghi finalizzati a offrire alle giovani generazioni una vita buona e sana.