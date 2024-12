Bergamonews.it - Musica, danza e gioia: a Bergamo il “Christmas Show” di Garrison Rochelle

. Il Natale a ChorusLife si veste die spettacoli, con un cartellone di iniziative che fino al 6 gennaio scalderanno l’atmosfera natalizia nello smart district di Borgo Santa Caterina. Si entra subito nel vivo con il “” diaccompagnato dalle scuole didel territorio in programma lunedì 23 dicembre. Sarà un pomeriggio di, ritmo e passione: dalle 16 alle 18canterà la magia del Natale con un mini live esclusivo di Let it Snow, TheSong e Jingle Bell, tre brani tratti dal suo disco “’sSongs”.Conosciuto per la sua carriera nellae per il suo lavoro come coreografo e insegnante,non è solo un maestro del movimento, ma un vero e proprioman, cantante e intrattenitore. Dopo di lui si esibiranno le accademie didel territorio che daranno vita a uno spettacolo emozionante con coreografie uniche, ispirate proprio ai brani del disco.