Sport.quotidiano.net - Milan tra infortuni e contestazioni: Fonseca prepara la sfida contro l'Hellas Verona

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ottovolante. E ottavo posto da cui volare via. Con la metafora delle "montagne russe" (dixit) a restare amaramente calzante: dal campo all’infermeria, dalla strada agli spifferi. Perfino dai brindisi per la cena di gala per i 125 anni di storia del club, alla contestazione dei tifosi qualche metro più in là. Quasi un tutto e il contrario di tutto: sullo sfondo, però, numeri che non diranno tutto, ma nemmeno possono mentire. Il tecnico accetta, incassa: "I risultati non sono buoni". Ma, un battito di ciglia dopo, rilancia: "A volte si parla di qualcosa che non si sa. Io vedo le persone che sono qui tutti i giorni, che sanno. E la pensano diversamente". L’aggettivo scelto per l’atmosfera aello di questi giorni è "bellissima, come sempre". Anche le tre parole sulle critiche restano le stesse: "Non le ascolto".