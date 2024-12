Meteo weekend la perturbazione si sposta verso il centro sud

Leggi su Ilfaroonline.it

PrevisioniItaliaSITUAZIONE. Lache nel corso di giovedì interesserà le nostre regioni settentrionali e parte di quelle tirreniche si sposteràquelle-meridionali venerdì. L’aria fredda che spingerà il frontesud favorirà il ritorno della neve in Appennino fino a quote collinari sul settore-settentrionale, inferiori a 1000m al Sud. Sabato gli ultimi fenomeni si attarderanno al Sud, mentre sul resto d’Italia il tempo sarà già migliorato. Breve tregua soleggiata, ma già dalle prime ore di domenica una nuovain discesa dal Nord Europa e sospinta da aria fredda in affondo dalle latitudini europee raggiungerà le Alpi, per poi portarsi sulle regioni-meridionali tirreniche entro sera. In questa occasione verrà saltata gran parte della Pianura Padana, sottovento alla catena alpina, con solo qualche piovasco in arrivo all’estremo Nordest.