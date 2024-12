Lapresse.it - Messico, rivolta in un carcere a Villahermosa: 7 morti

È di 7 detenuti uccisi il bilancio di unascoppiata neldi, capitale dello stato di Tabasco, nel sud del, dove i detenuti che si opponevano al trasferimento in altre carceri si sono scontrati con la polizia con pistole e coltelli. Lo riferiscono le autorità locali, aggiungendo che 4 agenti di polizia e altri 6 detenuti sono rimasti feriti. Il capo della polizia dello Stato, Víctor Hugo Chavez, ha dichiarato giovedì che gli agenti sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco all’inizio della giornata, quando sono entrati nella prigione per trasferire 2 detenuti pericolosi in un penitenziario federale. Uno dei detenuti armati ha resistito per circa 3 ore, protetto da 20 compagni di detenzione. Chavez non ha specificato se la polizia abbia aperto il fuoco contro il gruppo, ma ha detto: “Le autorità devono agire per difendere anche le loro vite”.