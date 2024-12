Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Barcellona 35-34, Eurolega basket in DIRETTA: iberici che tornano in scia a ridosso dell’intervallo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO DALLE 20.3020.43 Zizic sta facendo onde in pitturato con 8 punti e 9 rimbalzi (6 offensivi), mentre ilsi regge sugli 11 punti di Jabari Parker.35-34 Gli ultimi due tentativi di Cordinier e Parker non vanno: si va all’intervallo sul 35-34!35-34 Punter! Tripla forzatissima del play del, che torna sotto di un solo punto!35-31 Ancora Hernangomez con la correzione sul tiro di Justin Anderson. Ultimi 90”.35-29 PAJOLAAA!!! Si sbloccada tre punti dopo TREDICI errori in fila!32-29 Completato il gioco da tre punti, oraa -3.32-28 Entra in partita Willy Hernangomez! Bullizza Grazulis, subisce fallo e segna, gioco da tre punti per il numero 14.32-26 Ancora la risposta di Parker! Che partita dell’ex Bucks!32-24 Ancora Zizic! Fa tutto quello che vuole nel pitturato, già sei rimbalzi in attacco!30-24tira male da tre ma sopravvive con i rimbalzi offensivi: altro errore, il tredicesimo in fila, ma poi Zizic corregge!28-24 Di forza Punter, l’ex di turno porta i suoi a -4.