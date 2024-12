Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2024 in DIRETTA: Mattia Casse da delirio, vittoria per un centesimo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLADI13.50diventa l’atleta italiano più ‘anziano’ a vincere in Coppa del Mondo: superato Paris.13.49 La classifica finale del:1)(Italia) 1’28?232) Jared Goldberg (USA) +0.013) Marco Odermatt (Svizzera) +0.434) Fredrik Moeller (Norvegia) +0.545) Stefan Rogentin (Svizzera) e Cameron Alexander (Canada) +0.577) Nils Allegre (Francia) +0.638) Lars Roesti (Svizzera) +0.689) Blaise Giezendanner (Francia) +0.7310) Dominik Paris (Italia) +0.7713.49 HA VINTO! Primo successo in carriera a 34 anni e 305 giorni!13.48 Windingstad 57°. Manca solo Muzaton, poi si potrà esultare.13.45 Mancano solo il norvegese Windingstad ed il francese Muzaton. Poipotrà stappare lo spumante.13.