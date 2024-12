Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Le Grand Bornand 2024 in DIRETTA: Braisaz festeggia in casa, Wierer fallosa al poligono, bene Auchentaller e Comola

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA15.14: Voigt è sesta al traguardo. Al momentoè nona e15ma. Carrara con 5 errori è 49ma. Trabucchi si avvicina al traguardo e potrebbe essere nelle 3015.13: Dzhima chiude al quarto posto la sua gara a 19? dalla testa15.11: Altri tre errori per Carrara15.11: Un errore per Magnusson che è 12ma dopo due poligoni15.10. Ha ceduto qualcosanel finale: è 16ma a 1’03”. Ci potrebbero essere tre azzurre sicuramente nelle prime 2015.09: E’ seconda Preuss! 1?4 dietro ala tedesca, un errore di Trabucchi al secondo, Dzhima terza dopo due poligoni!15.08: Voigt senza erori al secondo, zero per lei e quarto posto provvisorio15.07: Che volata!!! A 600 dal traguardo Preuss è dietro per 4 decimi rispetto ache nel finale qualcosa ha ceduto a Lampic.