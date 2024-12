L’endorsement di Musk all’estrema destra di Afd | Solo la destra può salvare la Germania Scholz | Non dà buoni consigli

Leggi su Open.online

l’AfD puòla». Elonha già deciso per i tedeschi, il partito neonazista Alternative für Deutschland è l’unica scelta utile da fare alle prossime elezioni federali. Il patron di Tesla e SpaceX ha infatti condiviso sul suo social un video dell’influencer politica di estrematedesca Naomi Seibt aggiungendo un commento di supporto.December 20, 2024 I ringraziamenti della co-leader di AfDDecember 20, 2024 È la prima volta, come riporta Mara Gergolet sul Corriere, di un endorsement così esplicito. E a suggellare l’eccezionalità del caso è arrivato anche il ringraziamento della co-leader di AfD Alice Weidel. Con un post, a sua volta condiviso da, la parlamentare ha risposto così: «Caro Elon, grazie per la tua dichiarazione. AfD è sì l’unica ealternativa per il nostro Paese.