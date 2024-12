Ilrestodelcarlino.it - Lavoro in Emilia Romagna, l’allarme: “L’emergenza ci è entrata in casa”

Bologna, 20 dicembre 2024 – “L’non è una regione di poveri ma è un territorio dove si sta allargando sempre di più la fascia di famiglie con un reddito poco al di sopra della soglia della povertà”. Con questa frase, Massimo Bussandri, segretario regionale Cgil, riassume l’analisi dell’Osservatorio Iressu benessere, redditi, spesa, diseguaglianze e retribuzioni dei lavoratori dipendenti dei settori privati non agricoli. L’analisi della Cgil I dati della ricerca Le pensioni I consumi delle famiglie Il gap salariale Crisi della manifattura L’analisi della Cgil Povertà, pensioni, consumi, retribuzioni, manifattura, redditi. Questo il lungo elenco di categorie parte della ricerca di Ires. "ci èin– dice Bussandri –: il 42% dei dipendenti non arriva a 20mila euro lordi l’anno, circa 1200 euro al mese; e il 38% di operaie e operai non arriva a 15mila euro lordi l’anno, dunque sotto la soglia psicologica dei mille euro netti al mese”.