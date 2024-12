Ultimouomo.com - La NBA ha un problema di storie, non di ascolti

Complice un inizio di regular season non traboccante di avvenimenti, nelle ultime settimane la discussione attorno alla NBA si è concentrata su un singolo dato: il calo, negli Stati Uniti, degli. Un report di Nielsen ha reso noto che glidella NBA Cup sono scesi del 10% rispetto alla passata stagione e del 28% per quanto riguarda le partite trasmesse su ESPN. In generale anche il commissioner Adam Silver ha ammesso che un calo c’è, pur riferendosi solo alle prime settimane di regular season e citando sia le World Series che le elezioni presidenziali come due elementi che hanno influito.A fare da contraltare alla diminuzione diriguardanti la NBA — riferendosi però specificatamente alle sole partite in tv nazionale su ESPN e TNT — c’è il fatto che le altre principali leghe americane invece non hanno avuto lo stesso calo, anzi sono in crescita rispetto al passato.