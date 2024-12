Ilnapolista.it - Kvaratskhelia è quasi pronto ma col Genoa giocherà Neres (Gazzetta)

ma colha recuperato dall’infortunio, potrebbe essere convocato per la partita di domani in casa del. Titolare, però, saràche a Udine ha giocato una splendida partita.Ecco cosa scrive lacon Vincenzo D’Angelo:Khvichaè tornato a lavorare in gruppo: parzialmente, senza forzare. La lesione di basso grado del legamento collaterale mediale è roba ancora fresca e fino a mercoledì Kvara faticava ancora a correre bene vista l’ingombrante fasciatura al ginocchio. Però adesso cresce l’ottimismo, come la sua voglia di rimettersi a disposizione di Conte e della squadra. Stamattina provino decisivo, ma c’è fiducia per rivedere il georgiano tra i convocati per la sfida di domani contro il