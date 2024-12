Iodonna.it - In risposta al preoccupante calo demografico arriva un sostegno economico una tantum per ogni nuovo nato o bambino adottato nel 2025. Per allinearsi, invece, alle direttive europee che spinge decisamente verso soluzioni più sostenibili per il riscaldamento domestico, verranno cancellate le detrazioni per acquistare la caldaia

La Manovra economicasegna un cambiamento di rotta nelle politiche di welfare ed energetiche italiane. Se da un lato, infatti, il governo cerca di mettere mano al problema della denatalità, tendendo una manofamiglie con unbonus bebè, dall’altro cerca di accelerare la transizione verde, eliminando gli incentivi per le caldaie tradizionali a combustibili fossili. Due misure apparentemente slegate tra loro, ma che riflettono l’esigenza di dare un cambio di rotta al Paese. L’Istat fotografa un’Italia con più poveri e più donne disoccupate X Leggi anche › Bonus Elettrodomestici: aiuto per famiglie e Made in Italy Bonus bebé, aiuto concreto per i nuovi genitoriCercando di dareal, che vede l’Italia registrare appena 6,4 nascitemille abitanti, con la legge di bilancio, quindi, arriverà l’anno prossimo, ununadi mille euro pernel