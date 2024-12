Immersione totale Inter | nessuna seconda linea solo titolari

Leggi su Ilnerazzurro.it

Che quello dell’sia un gruppo coeso, non sorprende più di tanto – anche se fa un certo effetto vedere tutti i giocatori stare bene tra di loro e aiutarsi a vicenda. Ciò che, invece, meraviglia è come ogni giocatore sia integrato completamente nel sistema di gioco nerazzurro.La scorsa annata ha fatto capire che la macchina di Simone Inzaghi avesse tutti gli strumenti per essere una macchina perfetta. Ogni giocatore è un meccanismo o un ingranaggio che sa come deve muoversi e i tempi in cui agire.Una crescita tecnica e tattica ha poi dato la convinzione nonai, ma anche alle cosiddette “seconde linee”, di essere parte integrante del gioco. Come è stato dimostrato dalle rotazioni in questa prima parte della stagione, tra cui la grande partita di ieri sera contro l’Udinese.