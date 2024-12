Terzotemponapoli.com - Il Napoli e le voci su Danilo e il ‘Cholito’. E da Firenze…

Lesull’interesse delper: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna de Il Mattino. “Priorità in difesa per gennaio e occhi puntati anche in casa Juventus, conconsiderato un nome ideale per qualità tecniche, esperienza e duttilità. Ottimo da centrale, nasce in realtà esterno di fascia rivelandosi così un prezioso jolly. E il fatto che sia in scadenza e ai margini in bianconero ha fatto appunto scattare l’interesse partenopeo. Tuttavia sembra difficile uno scambio con Raspadori”.dopo una risoluzione del contratto con la Juventus?.“Piuttosto, potrebbe materializzarsi l’ipotesi di una risoluzione consensuale del sudamericano con il bianconeri per poi firmare un contratto di un anno e mezzo all’ombra del Vesuvio (con opzione per l’anno successivo).