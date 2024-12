Lopinionista.it - Il cardinale Matteo Zuppi e Dacia Maraini ospiti “Alle porte del Giubileo”

Presidente Cei, card.: “La speranza non è una scorciatoia, ci deve servire a risolvere i problemi”ROMA – I segni di speranza del nostro tempo alla luce dell’avvio del. Le storie e i gesti che permettono di rintracciare il bene anche in questi tempi difficili. Sono i temi che hanno messo in dialogo il presidente della Cei, il card.e la scrittricedell’ultima puntata del programma “del”, condotto da Gennaro Ferrara, in onda su Tv2000 domani 21 dicembre ore 15.15.Il presidente dei vescovi italiani e la scrittrice partono dal motto del‘Pellegrini di speranza’. “La speranza osserva il card.– non è un superamento dei problemi ma è entrare dentro i problemi e risolverli. Molte volte pensiamo che la speranza sia una scorciatoia.