Il campionato di calcio paralimpico

ASSISI - Clima di festa, nella sala della Conciliazione, per la presentazione delumbro marchigiano didella Figc-Divisionee sperimentale. Vi partecipano squadre umbre e una delle Marche - Ellera, Nuova Alba, Superga 48, Junior Città di Castello, Anthropos Civitanova Marche, Angelana 1930, Pontevecchio - e tutte le giornate si svolgono a Ellera. "Il, alla seconda edizione, vede la partecipazione di ragazzi e ragazze con disabilità che si affrontano 7 contro 7 – spiega Armando Marcucci, responsabile Figc-Dcps –. È un momento importante: quando giocano non sono persone con disabilità, atleti, con limiti e punti di forza". Intervenuti, fra gli altri, Stefania Proietti, sindaco di Assisi e presidente della Regione, che ha avuto parole di sostegno per un’attività innovativa, che riafferma che i muri non esistono, Veronica Cavallucci, assessore allo sport, rappresentanti istituzionali e della Figc.