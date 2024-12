Tpi.it - “Ha ucciso un anziano e ha provato a ucciderne altri 4”: arrestata falsa operatrice sanitaria

I carabinieri di Vicenza hanno arrestato unasocio-di 46 anni accusata di aver provocato la morte di un paziente e di aver tentato diquattro. Le presunte vittime erano tutte persone a cui la donna prestava assistenza a domicilio.La 46enne, residente in provincia di Padova, è indagata dalla Procura di Vicenza non solo per omicidio aggravato e tentato omicidio, ma anche per rapina, spaccio di medicinali a base di benzodiazepine e autoriciclaggio.Secondo l’ipotesi accusatoria, la donna somministrava consapevolmente ai pazienti sovradosaggi di medicinali che in alcuni casi non erano nemmeno inseriti nella terapia prescritta dai medici.In un comunicato dei carabinieri si legge che la donna – che millantava di avere qualifiche professionali in campo sanitario e che in passato aveva lavorato in un negozio di profumeria – ha mostrato “elevate doti di affabulatrice, emerse quando racconta o prospetta le cose tanto da farle sembrare vere e non far sorgere alcun dubbio sulla genuinità di quanto affermato e quindi tale da non far sorgere sospetti nella controparte”.