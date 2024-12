Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato confessa il vero motivo che lo ha spinto a lasciare Shaila Gatta: “Mi sono innamorato di lei, ma…”

Nella Casa delha spiegato ilche lo ha.Il modello milanese, dopo un tentativo di riconciliazione con la ballerina napoletana, ha deciso di interrompere la loro frequentazione. Confidandosi con Eva Grimaldi ha rivelato di non sentirsi pronto per una relazione seria e impegnativa come quella che stava costruendo con. Ha dunqueto di mettere al primo posto la sua libertà di poter continuare a flirtare con chiunque desidera. “Mi piace andare.Mi piace anche piacere, a me piace tanto flirtare. A me questa cosa fa stare bene. Un po’ come la cosa che ho da animatore“, ha ammesso, che ha aggiunto:Questo è il mio personaggio, il mio essere così, mi appaga molto. Faccio viaggi introspettivi e penso a cosa è importante per me.