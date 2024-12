Lapresse.it - Foggia, assalti con esplosivo ai bancomat in diverse regioni: otto arresti

I carabinieri del Comando Provinciale dihanno eseguito la misura coercitiva, disposta dal giudice per le indagini preliminari di, della custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 indagati, accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata ai furti aggravati dall’utilizzo di materiale, violazione della legge sulle armi, ricettazione e riciclaggio. Colpivano perlopiù sportelli. Le indagini, avviate nel mese di dicembre 2023 in seguito a reiterati furti realizzati avvalendosi dicon il quale si danneggiavano sportelli atm, hanno consentito di individuare un’associazione per delinquere, con sede in provincia di, dedita alla commissione di furti aggravati presso istituti di credito, bancari e postali, attuati mediante ordigni artigianali – cosiddette “marmotte”, assimilabili per caratteristiche e composizione ad armi da guerra – adoperati per danneggiare le casseforti collegate ai dispositivi di prelievo automatici e appropriarsi del denaro ivi custodito.