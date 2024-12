Tuttivip.it - “Enzo Paolo è tornato e gliel’ha detto”. Bufera al Grande Fratello, entra e informa subito l’amico Luca

Turchi ènella Casa delper lavorare con i concorrenti su una nuova coreografia in vista della prossima puntata. Durante questa occasione, il coreografo, che durante la sua precedente permanenza aveva stretto un legame speciale conCalvani, sembra aver approfittato dell’incontro per metterlo in guardia su alcune opinioni espresse dal pubblico. Fingendo di spiegargli dettagli legati alla coreografia,avrebbe dato aqualche indizio su ciò che non viene apprezzato di lui al di fuori del gioco.Calvani, ascoltando il messaggio implicito, ha replicato in modo enigmatico: “E va bene. Io posso stare anche a guardare. Ho fatto il protagonista la volta scorsa. So tutto, ho capito tutto, ho capito tardi ma ho capito tutto”. Parole che sembrano riflettere una presa di coscienza rispetto alla sua posizione attuale nel gioco e alle dinamiche che lo circondano.