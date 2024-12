Sport.quotidiano.net - Emmanuel Gyasi: la crescita all'Empoli e la sfida contro l'Atalanta

di Simone CioniDuttilità, umiltà, esperienza e personalità sono alcune delle doti chemette al servizio dell’. Il 30enne esterno non ha forse entusiasmato nelle sue prime uscite in azzurro, ma a suon di prestazioni convincenti ha saputo conquistare il cuore dei tifosi., si riparte dopo l’amarezza con il Torino, davanti c’è una gara molto complicata con la capolista? "Sappiamo che giocheremouna squadra forte che sta facendo grandi cose in questa stagione. È una partita difficile, ma ci stiamo preparando al meglio per giocarci le nostre carte. Ma sappiamo che adesso arrivano delle partite importanti. Dovremo tirare fuori il meglio di ognuno di noi per finire bene il girone di andata". Nonostante le assenze il gruppo ha dimostrato di essere forte.