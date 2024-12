Calciomercato.it - Donnarumma tra rinnovo e possibile ritorno in Serie A: “Pausa di riflessione”

Leggi su Calciomercato.it

Le parole sugli scenari legati al futuro del portiere del Psg non sono affatto passate inosservate: le ultimePochi giorni fa il contatto subito ‘a causa’ di Singo aveva destato non poche preoccupazioni. Uscito nel corso del primo tempo della sfida contro il Monaco a causa di un evidente taglio che dalla parte inferiore dell’occhio arrivava alla parte bassa della guancia, Gianluigiha tenuto con il fiato sospeso quanti avevano visto in diretta lo scontro di gioco con l’ex esterno del Torino.trainA: “di”A distanza di qualche giorno, però, a calamitare l’attenzione mediatica sono nuovamente le indiscrezioni riguardanti il futuro dell’estremo difensore della Nazionale. Il portiere del Psg è infatti legato al club francese da un contratto in scadenza nel 2026 che non è stato ancora rinnovato.