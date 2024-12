De Bruyne all’Inter tutto deciso | spuntano anche le cifre

Leggi su Sportface.it

Il centrocampista belga, in scadenza con il Mster City, potrebbe essere l’uomo giusto per la formazione nerazzurraFine corsa per Kevin dee il Mster City. La squadra di Pep Guardiola sembra aver imboccato il viale del tramonto di un ciclo che l’ha vista dominare in Inghilterra ed Europa.Nonostante il fresco rinnovo del manager spagnolo, la sensazione dopo i risultati degli ultimi due mesi è che serva un forte cambiamento per vedere i Citizens nuovamente vincere. Magaricon lo stesso Guardiola in panchina, ma con una rosa profondamente rinnovata rispetto a quella di questi ultimi anni. Ecco perché non sorprendono le voci che vorrebbero Kevin delontano dalla Premier League a fine stagione.Il 33enne belga ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e, ad oggi, il suo addio al City a parametro zero è altamente probabile.