Ilfattoquotidiano.it - Dal Babbo Natale da bambino di Fulvia Degl’Innocenti a Mini, la piccola Renna: ecco 6 libri per bambini da regalare a Natale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La foto didi Cinzia Ghigliano – Le Rane InterlineaQuando si è in preda ad un grande dubbio i nonni hanno sempre la soluzione. È proprio quello che è successo a Bibi, dopo che sua sorella Giulia gli ha detto chenon esiste.Per fortuna il nonno ha portato con sé un vecchio ricordo: un album fotografico di quegli antichi, dove dentro ci sono tutte foto in bianco e nero ed iniziò il suo racconto. Molto tempo fa anche il nonno venne a sapere da un suo amico, Giorgio, chenon esisteva. Incredulo decise di fotografare l’evento dell’anno: dimostrare al suo amico cheesisteva e che lui l’avrebbe immortalato con la sua macchina fotografica. Così accade. Una cosa è certa: “La magia delesiste solo per chi ci crede . Quindi finché ci crediverrà da te”, come disse il nonno a Bibi.