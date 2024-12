Cityrumors.it - Codice della strada, l’allarme dalle enoteche: “Salvini vuole vederci fallire” | La rabbia dei gestori

, le nuove norme stringenti su alcol e stupefacenti mettono in crisi il settore enogastronomico:dei.Un bicchiere di vino non ha mai fatto male a nessuno. Questa frase potrebbe diventare desueta con il nuovo, il motivo è semplice: le norme aggiornate prevedono una stretta sensibile sui controlli per chi guida. Niente droga o alcol al volante: questo era chiaro anche prima, ma le norme a firmaabbassano le soglie di tolleranza e inaspriscono le pene nei confronti di chi trasgredisce.Nuovonel mirino – Foto Cityrumors.itL’obiettivo è non far bene o assumere stupefacenti a chi guida, ma l’abbassamento delle soglie consentite potrebbe mettere in guardia a livelli importanti. Persino due bicchieri di vino, quantificati in percentuale di tasso alcolico, risulterebbero eccessivi.