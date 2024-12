Accesso non autorizzato nella ZTL | 31 multe per un sindaco pontino… E centinaia di altri verbali per i cittadini

Leggi su Dayitalianews.com

Un Natale amaro per idi PonzaA ridosso delle festività natalizie, idi Ponza si sono trovati a fronteggiare una spiacevole sorpresa: una raffica diper presunti accessi non autorizzati alla Zona a Traffico Limitato (ZTL). Tra i destinatari delle sanzioni figura anche ildell’isola, che si è visto recapitare ben 31, nonostante fosse in possesso di un regolare permesso.Il chiarimento del Comune di PonzaPer affrontare la situazione e chiarire quanto accaduto, il Comune di Ponza è intervenuto attraverso un post sulla pagina Facebook ufficiale. L’amministrazione ha sottolineato che la causa delle sanzioni sarebbe riconducibile a diversi problemi tecnici e amministrativi, tra cui:Errorigestione delle immagini e delle targhe importate nel sistema.