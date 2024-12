Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna, sfida prenatalizia con il Barcellona

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 19 dicembre 2024 -di prestigio per laSegafredo. Domani sera alle 20 alla Segafredo Arena arriva infatti il, nellavalida per la 17esima giornata di Eurolega. Lasciata alle spalle ladi ieri con l’Olympiacos Pireus, la formazione di Dusko Ivanovic si prepara are ilin quella che è l’ultimacasalinga pre natalizia. Un confronto che lacercherà di vincere per regalarsi e per regalare ai propri tifosi una bella gioia prima dire, domenica a Trenta la Dolomiti Energia. “Ilè una delle migliori squadre dell’Eurolega, sicuramente una candidata alle Final Four, ma noi abbiamo l’obiettivo di migliorare partita dopo partita – afferma coach Ivanovic -. Ogni gara dobbiamo dimostrare di più, soprattutto in termini di energie e carattere.