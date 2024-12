Ilrestodelcarlino.it - Vertigine di Natale sul Crescentone, gli orari per rivedere lo spettacolo di luci e note

Bologna, 19 dicembre 2024 – Occhi puntati sul, immersi nel gioco die colori che ha riempito la Piazza: sulledi Vivaldi e Bach, eseguite dal vivo dall’Orchestra barocca Antica Bizantina, con il maestro concertatore Alessandro Tampieri e la partecipazione del Coro della Cappella Musicale di San Petronio, questa sera ha debuttato, l’opera immersiva ideata da Bologna Festival e supportata da Illumia, per celebrare ilin città, che verrà replicata domani e sabato, ogni ora dalle 17.30 alle 22.30, con musica registrata. Alla presenza del sindaco Matteo Lepore, del presidente di Illumia Marco Bernardi, di Maddalena da Lisca, sovrintendente e direttore Artistico di Bologna Festival, di personalità bolognesi di spicco come Cecilia Matteucci e tantissimi i cittadini (davvero lunghissima la coda in Piazza degli spettatori), è dunque andato in scena lodipiù atteso, riservando anche un’inaspettata sorpresa.