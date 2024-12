Ilfattoquotidiano.it - Usyk-Fury 2, il pronostico dei massimi italiani – Paolo Vidoz: “Tifo per l’inglese, ma penso che vincerà il campione in carica”

L’ultimo italiano a laurearsieuropeo dei pesisi chiamae oggi fa il ristoratore in provincia di Gorizia, a due passi dalla Slovenia. Con un agriturismo da gestire, dentro e fuori la cucina, tempo per seguire la boxe ne ha poco, però per2 sbircerà sicuramente il cellulare tra un cliente e l’altro, tra un piatto e una battuta. Oppure recupererà alla domenica mattina gli highlights del match., che da dilettante è stato anche medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Sydney 2000, rimane un ragazzone sempre divertente. Il suo locale è un insieme di oggetti religiosi, cimeli pugilistici della sua carriera, attrezzi agricoli e per non farsi mancare nulla anche due sedie da barbiere.Come andrà secondo lei2?, ma.Perché?perché è un personaggione che riempie gli stadi ed è amato dal pubblico, soprattutto in Inghilterra.