Ilfattoquotidiano.it - Tony Effe fuori dal Capodanno romano: davvero certi testi contribuiscono alla violenza?

E’ di queste ore l’accesa polemica scaturita ddecisione dell’amministrazione comunale di Roma di escluderedal concerto diper via deidi alcuni suoi brani considerati misogini, sessisti e portatori di incitamentocontro le donne. Una polemica che non accenna a placarsi anche per via del fatto che Mahmood e Mara Sattei, colleghi di, hanno deciso di disertare a loro volta la kermesse per solidarietà nei confronti dell’amico e cantante, mettendo a serio rischio l’ttivo svolgimento del concertone al Circo Massimo per via della difficoltà di reperire altri artisti di fama in sostituzione di quelli inizialmente previsti.La questione è nota da tempo e ha riguardato anche altri rapper e trapper, ma stavolta si prevede uno strascico ancora più lungo per via del fatto cheparteciperà al Festival di Sanremo e il direttore artistico Carlo Conti non ha intenzione di fare alcun passo indietro.