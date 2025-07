Lavinio rottweiler aggredisce due fratellini | feriti gravemente nel giardino della nonna

Una tranquilla mattinata in un quartiere di Lavinio si è trasformata in un incubo quando un rottweiler ha improvvisamente aggredito due fratellini, lasciando dietro di sé ferite gravissime. La scena, avvenuta nel giardino della nonna in via Magalotti, ha suscitato pura paura tra i residenti e mette ancora più in evidenza l'importanza di una corretta gestione degli animali domestici. Fortunatamente, non sarebbero...

La tragedia sfiorata a Lido delle Sirene. Mattinata di paura a Lavinio (frazione di Anzio), località sul litorale a sud di Roma. Due bambini di 8 e 10 anni sono stati aggrediti da un rottweiler mentre giocavano nel giardino della nonna nel giardino in via Magalotti. I piccoli hanno riportato gravi ferite, uno alla testa e uno alla schiena. Sono stati elitrasportati in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita. L’attacco improvviso del cane di famiglia. Il cane, un maschio di rottweiler regolarmente microchippato, appartiene proprio alla nonna dei bambini. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Lavinio, rottweiler aggredisce due fratellini: feriti gravemente nel giardino della nonna

