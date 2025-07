Bayern Monaco ecco 100 milioni | la decisione di Oaktree gela l’Inter

Il Bayern Monaco si prepara a mettere sul piatto 100 milioni di euro per l’ultimo grande colpo di mercato, una mossa che ha fatto gelare l’Inter. Mentre i bavaresi avanzano nel Mondiale per Club, il loro sguardo è rivolto al futuro, con una decisione che potrebbe cambiare gli equilibri di mercato. La corsa è aperta: i nerazzurri si preparano a rispondere alla sfida. Riusciranno a mantenere il giocatore nel loro roster?

I bavaresi hanno pronti 100 milioni per l’ultimo grande obiettivo di mercato: l’Inter trema, il calciatore riguarda i nerazzurri (Ansa Foto) – SerieAnews Il Bayern Monaco prosegue la sua cavalcata al Mondiale per Club. Superato il Flamengo senza difficoltà, ai quarti di finale una sfida dal sapore decisamente interessante per i bavaresi. Muller e compagni sfideranno infatti il Paris Saint Germain Campione d’Europa in carica in un match che ha il sapore delle grandi notti di Champions League. L’obiettivo è naturalmente la vittoria per i bavaresi, tornati al successo in Bundesliga dopo un anno ma ancora “arrabbiati” per l’epilogo in Champions League, con la sconfitta nei quarti contro l’Inter. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Bayern Monaco, ecco 100 milioni: la decisione di Oaktree gela l’Inter

In questa notizia si parla di: milioni - inter - bayern - monaco

Sta già nascendo la nuova Inter: cinque colpi e più di 100 milioni - La nuova Inter sta prendendo forma con cinque colpi in arrivo e oltre 100 milioni spesi. Il croato Sucic è solo il primo tassello di un ambizioso piano di rinnovamento.

Il #BayernMonaco supera l'#Inter per #Woltemade Vai su Facebook

Mondiale per Club, la classifica dei fatturati: i ricavi squadra per squadra; ??? Inter, quasi fatta per Bonny. Il Bayern spinge per Leao: pronti 60 milioni; Champions League, l’Inter sfida il Bayern Monaco: i guadagni dei quarti di finale tra bonus e biglietti.

Ingaggio monstre da 10 milioni: Inter, il bomber vola via - L'Inter deve rinunciare all'attaccante: il club estero ha fatto un'offerta pazzesca, guadagnerà 10 milioni di euro a stagione. Lo riporta calcioblog.it

Inter su Woltemade? Lo Stoccarda spara altissimo e il Bayern Monaco è in vantaggio - Per qualche giorno, il nome di Nick Woltemade è circolato con ... Come scrive calcionews24.com