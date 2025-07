Noel e Liam Gallagher supportano la maglia da calcio ‘iconica’ … mentre Paul Weller recita in video

Cari appassionati di calcio e musica, preparatevi a un connubio sorprendente: Liam e Noel Gallagher supportano una maglietta iconica del calcio, mentre Paul Weller recita in un video esclusivo. Questa fusion tra sport e musica sta facendo impazzire i fan di entrambi i mondi, dimostrando come passione e creatività possano unirsi in modo unico. Scopriamo insieme questa straordinaria collaborazione che sta facendo parlare tutti!

2025-07-01 17:10:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: I funzionari della più antica club di calcio dell’Irlanda hanno ringraziato Liam e Noel Gallagher dopo aver lanciato una maglietta con i giorni del logo di Oasis prima che la band suonasse il loro primo concerto in 16 anni. I bohemi della Premier Division della League of Ireland hanno rivelato il design, che presenta i tradizionali toni blu della città di Dublino, per la loro campagna di Coppa Fai in collaborazione con la band. Oasis non farà soldi dalla partnership, con Boemi che ricevono metà dei proventi delle vendite di camicie e il resto che viene diviso tra l’Irlanda della generazione musicale, un ente di beneficenza che aiuta i bambini svantaggiati in tutta l’Irlanda di accesso alla musica e irlandese Care Manchester. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

