I funghi allucinogeni? Per farmi coraggio prima dei lanci con il parapendio La droga scoperta durante un controllo in dogana

Durante un controllo al valico di frontiera, i finanzieri hanno scoperto cinque funghi allucinogeni nascosti nell’attrezzatura per parapendio, presumibilmente usati per farsi coraggio prima dei lanci. Un episodio che evidenzia quanto sia importante la vigilanza sulle attività illecite lungo i confini nazionali. La lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti si rafforza con operazioni come questa, a tutela della sicurezza di tutti.

Como, 1 luglio 2025 – Nascosti nell'attrezzatura per parapendio, c'erano cinque funghi allucinogeni, da utilizzare per farsi coraggio prima del lancio. Sono stati trovati dai finanzieri del Gruppo Ponte Chiasso, durante un controllo al valico, i servizi chiamati "attività di vigilanza dinamica", che hanno l'obiettivo di individuare traffici o condotte illecite, che avvengono lungo la fascia di confine anche al di fuori degli spazi doganali. I militari hanno così sottoposto a controllo il conducente di un'auto in entrata in Italia, un cittadino cileno di 32 anni. Grazie all'intervento dell'unità cinofila, hanno trovato, all'interno di un bagaglio, e precisamente nell'attrezzatura per parapendio, cinque funghi allucinogeni che sono classificati come droghe psichedeliche.

In questa notizia si parla di: controllo - funghi - allucinogeni - coraggio

