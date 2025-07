Stellantis al governo | Abbassate il costo dell’energia o chiudiamo le fabbriche a fine anno

Stellantis lancia un avvertimento forte: se il costo dell’energia in Italia non si abbassa, le fabbriche potrebbero chiudere entro fine anno, minacciando il nostro tessuto industriale. Tra Green Deal, multe e costi energetici esorbitanti, l’industria automobilistica italiana rischia di essere schiacciata. È ora che il governo intervenga decisivamente: abbassare le bollette, sostenere la produzione e salvaguardare l’economia nazionale. La soluzione è a portata di mano, ma serve azione immediata.

Bisogna evitare il “dramma” industriale che potrebbe arrivare alla fine dell’anno. C’entrano il Green Deal, le possibili multe alle case automobilistiche se non raggiungessero le quote di elettrico ma – soprattutto – il costo dell’energia in Italia, che è quasi il triplo rispetto ad altri Paesi costruttori. La soluzione? Chiudere le fabbriche. Stellantis usa l’arma finale per spingere il governo a mettere in campo uno dei tre pilastri decisivi per rispettare i vaghi impegni presi negli scorsi mesi. Non è fa mistero il responsabile per l’Europa, Jean Philippe Imparato: “In Francia il Megawattora lo pago 65 euro, in Spagna 80, in Italia lo pago più di 180. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stellantis al governo: “Abbassate il costo dell’energia o chiudiamo le fabbriche a fine anno”

In questa notizia si parla di: stellantis - governo - costo - energia

Stellantis, altri 265 esuberi a Cassino. La Fiom: “Quasi duemila da inizio anno, il governo convochi l’azienda” - L’annuncio di Stellantis di ulteriori 265 esuberi a Cassino scuote il panorama industriale italiano, portando le perdite complessive da inizio anno a quasi duemila.

STELLANTIS nel CAOS: è il PUNTO di NON RITORNO? Per provare BG Saxo: https://www.bgsaxo.it/campaigns/invest-for-less/?cmpid=affi_it_ingegneri-borsa (link affiliato) Per scoprire i Piani di Accumulo (PAC) SENZA COMMISSIONI di negoziazione in ac Vai su Facebook

Il patto Governo-Stellantis. Stop a incentivi caldaie a gas dal 2025. Ok Ue a 9,7 miliardi Fer X per rinnovabili; Stellantis, John Elkann al Parlamento: “L’Italia è centrale, pesa prezzo energia”; Cosa ha detto John Elkann in Parlamento (e cosa significa).

Imparato avverte: fabbriche a rischio se il Green Deal non cambia entro dicembre - Il gruppo potrebbe decidere di chiudere alcune fabbriche se il Green Deal non cambia ... energiaoltre.it scrive

Stellantis, Imparato: se faccio auto in Spagna, l'energia mi costa un terzo che in Italia - News - News - Automoto.it - Elkann in Parlamento per discutere il Piano Italia: cosa si aspetta il Governo, cosa si aspetta Stellantis 19 marzo 2025. Lo riporta automoto.it