Stasi resta in semilibertà | Cassazione boccia ricorso della Procura

La Suprema Corte conferma la decisione di mantenere in semilibertà Cesare Stasi, respingendo il ricorso della procura di Milano. La disputa legale si è focalizzata su un'intervista rilasciata dal condannato, che ha sollevato dubbi sulla legittimità dell'ordinanza concessiva. Un verdetto che rafforza il principio di tutela dei diritti e delle libertà, anche in situazioni complesse come questa. La vicenda continua a sollevare interrogativi sul delicato equilibrio tra sicurezza e diritti civili.

La Procura di Milano aveva presentato la richiesta citando alcuni "vizi di legittimità" nell'ordinanza con cui lo scorso aprile era stata concessa a Stasi la semilibertà. Nello specifico, si faceva riferimento all'intervista che il condannato aveva rilasciato al programma "Le Iene", pubblicata lo scorso 30 marzo.

Delitto di Garlasco, Alberto Stasi resta in semilibertà - Il caso di Garlasco torna al centro dell’attenzione: Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, resta in semilibertà.

Per l'avvocata di Stasi potrebbero esserci state altre due persone sulla scena del crimine ed è sicura che l'impronta numero 33 attribuita a Sempio contenga materiale biologico, o sangue o sudore.

