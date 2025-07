Chi è Aleksandar Vukic il prossimo avversario di Jannik Sinner a Wimbledon

Jannik Sinner si prepara a sfidare Aleksandar Vukic al secondo turno di Wimbledon, un incontro che promette spettacolo e adrenalina. Dopo aver superato Luca Nardi in tre set, il talento altoatesino mira a consolidare la sua corsa nel torneo sull’erba londinese. Con il suo avversario, il 29enne australiano Vukic, che ha conquistato il suo passaggio contro Tseng, la sfida si presenta come un’occasione imperdibile per entrambe le stelle del tennis mondiale.

Jannik Sinner affronterĂ l’australiano Aleksandar Vukic al secondo turno di Wimbledon: dopo aver regolato Luca Nardi in tre set al debutto sull’erba londinese, il numero 1 del mondo sarĂ chiamato a fronteggiare il 29enne oceanico, che all’esordio ha prevalso contro il taiwanese Tseng per 6-3, 6-4, 4-6, 7-6(4). Il fuoriclasse altoatesino partirĂ con tutti i favori del pronostico contro l’ attuale numero 93 del ranking ATP (nel 202 raggiunse la 48ma piazza), tra l’altro forte di un solido 2-0 nei precedenti disputati: l’azzurro ha prevalso nei sedicesimi di finale di Melbourne 1 nel 2021 (6-2, 6-4) e ai quarti di finale di Sòfia nel 2022 (6-2, 6-3). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi è Aleksandar Vukic, il prossimo avversario di Jannik Sinner a Wimbledon

