Francis Kaufmann in Italia entro sette giorni | arriva l’ok dei giudici per portare in Italia il presunto killer di villa Pamphili

In un clima di tensione e attesa, l’Italia si prepara ad accogliere Charles Francis Kaufmann entro sette giorni, dopo l’ok dei giudici di Larissa per la sua estradizione. L’uomo è coinvolto in un caso che ha sconvolto l’opinione pubblica: il tragico omicidio della piccola Andromeda nel parco di Villa Pamphili. La notizia di questa imminente trasferimento aggiunge un nuovo capitolo a una vicenda già ricca di suspense e dolore.

Probabilmente la settimana prossima Charles Francis Kaufman arriverà in Italia. Lo conferma il via libera arrivato dai giudici di Larissa, che hanno dato l’ok per estradare l’uomo accusato di aver ucciso la piccola Andromeda, ritrovata nel parco romano di villa Pamphili a pochi passi da sua madre, Anastasia Trofimova, anche lei senza vita. La notizia dell’arrivo dell’uomo in Italia ora ha una scadenza precisa: sette giorni. L’indagato, per il momento, non ha fatto ricorso. L’arrivo di Francis Kaufmann in Italia. Ci vorranno ancora sette giorni prima che Kaufmann, che ora si trova in Grecia, dove è stato arrestato, arrivi sul suolo italiano. 🔗 Leggi su Open.online

Francis Kaufmann, l’ultimo alias sui social era Matteo Capozzi. “In Italia su una barca” - Francis Kaufmann, noto sui social come Matteo Capozzi, ha attirato l’attenzione con un passato avventuroso e misterioso: arrivato in Sicilia a marzo su un catamarano privato, con tre sim telefoniche e una bambina nata a Malta.

L'estradizione in Italia di Francis Kaufmann, noto anche come Rexal Ford. Il presunto omicida di Villa Pamphili potrebbe presentare ricorso contro la decisione dei giudici greci. @TgrRaiLazio ?https://rainews.it/tgr/lazio Vai su X

L'estradizione in Italia di Francis Kaufmann, noto anche come Rexal Ford. Il presunto omicida di Villa Pamphili potrebbe presentare ricorso contro la... Vai su Facebook

