In Italia è allarme caldo A Bergamo è black-out mentre a Vicenza un operaio finisce in coma

Il caldo record e i blackout improvvisi stanno scuotendo l’Italia, con Bergamo e Vicenza tra le zone più colpite. Mentre a Bergamo i semafori sono spenti e persone rimangono bloccate negli ascensori, a Vicenza un operaio lotta in coma dopo un incidente sul lavoro. Con 18 città in allerta rosso, il nostro Paese si trova di fronte a una sfida urgente: come affrontare questa emergenza climatica e infrastrutturale?

Mentre in Italia 18 città sono da bollino rosso, per le alte temperature previste il Corriere della Sera riporta un black-out in corso a Bergamo, con semafori spenti con rischio incidenti agli incroci e persone bloccate negli ascensori. Lo stop, partito a metà pomeriggio, sta interessando quasi tutte le zone della città, a cominciare dal centro. Al Gewiss Stadium, dove era in corso la presentazione della campagna abbonamenti dell’Atalanta, la società è stata costretta a interrompere la conferenza stampa. Enel informa che verifica sono in corso verifiche su un guasto, probabilmente causato dal sovraccarico di consumi per il caldo. 🔗 Leggi su Open.online

