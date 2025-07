Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

Se sei appassionato di calcio e investimenti, conoscere l’andamento delle azioni della Juventus FC in borsa è fondamentale. La quotazione attuale si aggira intorno ai 3,02 EUR, con una capitalizzazione di circa 1,15 miliardi di euro. Scopri come le performance finanziarie del club si intrecciano con il suo cammino sportivo e quali opportunità offre agli investitori. Le prospettive future sono emozionanti: ecco tutto quello che devi sapere sulla Juve in borsa.

Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull'andamento in borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa. 3, 02 EUR ( -2,14% ) Ore 17:35 dell'1 luglio 2025. Apertura 3,09 Massimo 3,09 Minimo 3,01 Capitalizz. 1,15 Mld Chiusura prec. 3,09

Borsa Juve, continuano a “volare” le azioni bianconere! Oggi il titolo juventino ha fatto registrare dei dati che non si verificano dal 2021! I numeri odierni che impressionano - Le azioni della Juventus continuano a salire, registrando numeri straordinari che non si vedevano dal 2021.

