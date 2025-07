Medico escluso dall’Eco Festival Eugenio Serravalle | Così si calpesta l’articolo 21 della Costituzione

In un’epoca in cui la libertà di espressione dovrebbe essere un diritto inviolabile, l’esclusione del medico Eugenio Serravalle dall’Eco Festival solleva interrogativi sulla crescita di un clima culturale sempre più ostile alle opinioni divergenti. Questo episodio mette in discussione i valori fondamentali della nostra Costituzione e invita a riflettere su quanto sia importante difendere il confronto aperto e il rispetto delle libertà individuali.

L’episodio si inserisce in un clima culturale sempre più intollerante verso le opinioni non conformi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Medico escluso dall’Eco Festival. Eugenio Serravalle: “Così si calpesta l’articolo 21 della Costituzione”

In questa notizia si parla di: medico - escluso - festival - eugenio

Medico escluso dall’Eco Festival. Eugenio Serravalle: “Così si calpesta l’articolo 21 della Costituzione”.

Morte dopo vaccino astrazeneca, gup proscioglie medici dell’ospedale sant’eugenio dal reato di omicidio colposo - La vicenda di Stefania Cecca, morta dopo il vaccino AstraZeneca, porta al proscioglimento dei medici del Sant’Eugenio di Roma e riapre il dibattito sulle responsabilità della casa farmaceutica e delle ... Da gaeta.it

Roma, medico aggredito al pronto soccorso Sant'Eugenio: l'Asl valuta la denuncia - Leggo.it - È accaduto ieri sera, nel pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio, a Roma. Lo riporta leggo.it