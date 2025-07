Storie al bivio show | anticipazioni e ospiti del programma di Monica Setta su Rai 2

Storie al bivio show, il celebre programma di Monica Setta su Rai 2, torna con una nuova ed entusiasmante stagione. Con interviste esclusive a personaggi noti, momenti privati e testimonianze toccanti, questa versione si apre anche a ospiti maschili, arricchendo il panorama delle storie raccontate. La puntata del 1 luglio promette emozioni e rivelazioni sorprendenti. Scopriamo insieme le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, tra cui l’ex Miss Italia Arianna David, pronti a regalarci un viaggio tra verità e riflessioni.

, 1 luglio. Storie al bivio show è il programma ormai divenuto cult di Monica Setta che intervista personaggi noti, tra momenti privati, testimonianze, riflessioni e racconti. La novità di questa versione è che si apre anche a ospiti maschili e non solo femminili. Vediamo le anticipazioni di questa sera. Anticipazioni e ospiti. L’ex Miss Italia 1993 Arianna David si confessa nel salotto di Monica Setta in una lunga intervista dove affronta anche i momenti più drammatici della sua vita. Come la sua lotta contro l’anoressia e un tentativo di suicidio in un periodo particolarmente complesso. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Storie al bivio show: anticipazioni e ospiti del programma di Monica Setta su Rai 2

In questa notizia si parla di: anticipazioni - ospiti - monica - storie

Il Volo – Viaggio nel Tempo, il gran finale stasera su Canale 5: le anticipazioni e gli ospiti - Stasera il gran finale di "Il Volo – Viaggio nel Tempo" su Canale 5 promette emozioni da brivido! Piero, Ignazio e Gianluca, accompagnati dalla carismatica Vanessa Incontrada, ci regaleranno una serata indimenticabile, con ospiti speciali e performance inedite.

Storie al bivio show, al via stasera 24 giugno: gli ospiti e le anticipazioni: (Adnkronos) – Al via da stasera, martedì 24 giugno, ‘Storie al bivio show’, il nuovo talk condotto da Monica Setta in onda in prima serata su Rai 2. Uno spin-off del programma ‘Storie di d Vai su Facebook

Stasera su Rai 2 l'ultima puntata di Storie al bivio Show con Monica Setta; Storie al bivio Show, Monica Setta stasera su Rai 2: ospiti e anticipazioni della puntata di martedì 1 luglio; Storie al bivio Show con Monica Setta, da stasera in tv: anticipazioni e ospiti.

L’ultima puntata di “Storie al bivio Show” di Monica Setta: ospiti e anticipazioni interviste - off di Storie di donne al bivio, talk show che dal 2023 la giornalista conduce su Rai 2 in prima e seconda serata. Come scrive iodonna.it

Storie al bivio Show, Monica Setta stasera su Rai 2: ospiti e anticipazioni della puntata di martedì 1 luglio - Una nuova puntata tra emozioni, coppie vip e scelte difficili attende il pubblico di Rai 2. Riporta msn.com