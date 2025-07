Storia popolare di Wonderwall | come il capolavoro degli Oasis ha conquistato perso e riguadagnato l' amore degli ascoltatori

Il 24 giugno 1995, un giorno che avrebbe segnato la storia del rock, Noel Gallagher svelò per la prima volta Wonderwall, trasformandola nel capolavoro degli Oasis. Con un semplice gesto, tra birre e amici, nacque una melodia destinata a conquistare cuori in tutto il mondo. Da quel momento, la canzone ha attraversato alti e bassi, ma il suo fascino è rimasto intatto, dimostrando che alcune melodie sono destinate a durare per sempre.

In un anno possono succedere molte cose. Il 24 giugno del 1995, il giorno dopo l'esordio degli Oasis a Glastonbury, Noel Gallagher suonò per la prima volta Wonderwall durante un programma di Channel 4 al festival. Gallagher, appollaiato su un barile di birra con una chitarra acustica – imitato, in seguito, da innumerevoli musicisti di strada – presentò con noncuranza (e con un testo leggermente diverso) la canzone che avrebbe fatto parte di (What's the Story) Morning Glory?, il secondo album della band, uscito quattro mesi dopo. Mi minore, Sol, Re, La, vivacizzati dal terzo e quarto dito fermi sui terzi tasti delle prime due corde; gli accordi di apertura sono memoria muscolare per chiunque abbia mai preso in mano una chitarra. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Storia popolare di Wonderwall: come il capolavoro degli Oasis ha conquistato, perso e riguadagnato l'amore degli ascoltatori

In questa notizia si parla di: wonderwall - oasis - storia - popolare

Wonderwall degli Oasis da hit a pezzo di storia popolare. Come questo brano ha conquistato, perso e riguadagnato l'amore degli ascoltatori; Oasis, Noel Gallagher: “Non ho mai capito perché Wonderwall sia diventata così popolare”; Dentro la Canzone: la storia e il significato di quel capolavoro chiamato Wonderwall.

Wonderwall: significato e storia del capolavoro firmato Oasi... - Techprincess - E il collegamento tra Beatles e Oasis, tra Liverpool e Manchester, non è mai stato così forte, e tra poco vedremo perchè. Scrive techprincess.it

Wonderwall degli Oasis è il singolo britpop più venduto degli anni 90 - Sky TG24 - Sono trascorsi 25 anni ma solo in questi giorni “Wonderwall” degli Oasis (le canzoni più famose) è stata incoronata singolo britpop più venduto in tutti gli anni 90. Come scrive tg24.sky.it