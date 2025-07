Videocittà dal 3 al 6 luglio NABA partecipa al festival

Dal 3 al 6 luglio 2025, NABA – Nuova Accademia di Belle Arti – sarà protagonista a Videocittà, il festival che celebra la cultura digitale e le nuove visioni artistiche. Con due progetti innovativi, Sguardi sulla città e Lexus Design Visionaries: LBX – Redefining Automotive Design, gli studenti mostrano come l’interdisciplinarietà possa rivoluzionare il nostro modo di vedere e vivere la città. Un evento imperdibile per scoprire le menti creative del domani.

Roma – NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, partecipa a Videocittà – Il Festival della Visione e della Cultura Digitale dal 3 al 6 luglio 2025, presso il complesso del Gazometro di Roma, con due progetti distinti ma accomunati da un approccio creativo e interdisciplinare: Sguardi sulla città e Lexus Design Visionaries: LBX – Redefining Automotive Design. Il primo, Sguardi sulla città, è realizzato dagli studenti del Triennio in Communication and Graphic Design del campus di Roma, in collaborazione con APA. Il progetto nasce come esito di un percorso didattico volto a esplorare il linguaggio audiovisivo contemporaneo e la relazione tra immagine in movimento, paesaggio urbano e poetica dello sguardo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it