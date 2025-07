Garlasco ' non si può trovare il Dna sulle impronte'

Nel complesso scenario dell'incidente probatorio di Garlasco, le prime analisi evidenziano un risultato sorprendente: nessun DNA alle impronte raccolte. Nonostante le 50 impronte su trenta fogli di acetato, l'assenza di materiale genetico sufficiente rende difficile risalire all'autore. Questo elemento potrebbe trasformare radicalmente le indagini, mettendo in discussione alcune ipotesi iniziali e aprendo nuove piste per la ricerca della veritĂ .

Dalle prime analisi, nel maxi incidente probatorio in corso sul caso di Garlasco, sulle campionature dei trenta fogli di acetato, contenenti una cinquantina di impronte, non sarebbe stato trovato materiale sufficiente per estrarre profili di Dna comparabili. Nemmeno nell'impronta 10, quella ormai nota sulla porta di ingresso, che veniva considerato dagli investigatori la presunta "mano sporca" del killer. Lo si è appreso dalle prime verifiche effettuate dai consulenti delle parti sui dati messi a disposizione oggi.

